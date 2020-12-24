В Новосибирской области 31 декабря будет выходным днем

Власти Новосибирской области приняли решение объявить 31 декабря нерабочим днем. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал руководителей предприятий и организаций организовать дополнительный день отдыха для своих сотрудников.

«Сегодня я это подкреплю соответствующим нормативным документом – распоряжением, в котором 31 декабря будет объявлен дополнительным днем отдыха», — заявил глава региона.

Ранее власти Чукотки и Красноярского края также объявили 31 декабря выходным.

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