В Новосибирской области 31 декабря будет выходным днем
Анна Светлова
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Власти Новосибирской области приняли решение объявить 31 декабря нерабочим днем. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Отмечается, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал руководителей предприятий и организаций организовать дополнительный день отдыха для своих сотрудников.
«Сегодня я это подкреплю соответствующим нормативным документом – распоряжением, в котором 31 декабря будет объявлен дополнительным днем отдыха», — заявил глава региона.
Ранее власти Чукотки и Красноярского края также объявили 31 декабря выходным.
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