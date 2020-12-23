Кабмин Украины одобрил концепцию экономического развития Донбасса до 2030 года

Кабинет министров Украины одобрил концепцию экономического развития Донбасса до 2030 года, предусматривающую привлечение инвестиций и поддержку бизнеса в регионе, передает РИА «Новости».

Согласно концепции, украинские власти намерены, в частности, открыть филиалы международных коммерческих арбитражей с расширением их юрисдикции на территории Донбасса. План предусматривает создание системы страхования инвестиций от военных и политических рисков.

В концепции также говорится о намерении уменьшить «чрезмерное регулирование хозяйственной деятельности». Кроме того, планируется создание разных фондов для инвестирования в регион, пересмотр налоговой нагрузки на бизнес в Донбассе, а также трансформация угольной сферы региона.

Сначала Киев планирует реализовывать концепцию на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, на втором — на всей территории Донбасса с учетом реинтеграции неподконтрольных территорий.

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