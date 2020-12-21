Россия и Белоруссия подписали соглашение о кредите на $1 млрд
Полина Рутковская
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Россия и Белоруссия подписали соглашение о предоставлении Минску кредита на $1 млрд, сообщает белорусское министерство финансов.
В соответствии с условием соглашения, первый транш кредита в размере $500 млн будет предоставлен Белоруссии до конца текущего года, второй в таком же размере – в 2021 году, указано в сообщении.
Ранее сообщалось, правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита на $1 млрд.
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