Чубайс назвал успех и провал российской энергетики

Спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс рассказал, в чем успех и провал отечественной энергетики, передает РИА «Новости».

По его словам, стратегическим успехом является тот факт, что «Россия за последние четыре года реально создала технологический кластер возобновляемой энергетики».

Провал же заключается в энергоэффективности — почти все задачи, поставленные президентом в этой сфере, не были выполнены.

«Базовые показатели, которые показывают динамику энергоэффективности в стране, особенно в последние годы, выглядят ну просто ужасно», — отметил Чубайс.

Он добавил, что нужно признать это и двигаться дальше.

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