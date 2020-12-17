Чубайс назвал успех и провал российской энергетики
Спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс рассказал, в чем успех и провал отечественной энергетики, передает РИА «Новости».
По его словам, стратегическим успехом является тот факт, что «Россия за последние четыре года реально создала технологический кластер возобновляемой энергетики».
Провал же заключается в энергоэффективности — почти все задачи, поставленные президентом в этой сфере, не были выполнены.
«Базовые показатели, которые показывают динамику энергоэффективности в стране, особенно в последние годы, выглядят ну просто ужасно», — отметил Чубайс.
Он добавил, что нужно признать это и двигаться дальше.
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