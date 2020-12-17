В США резко поднялось число заявок на пособия по безработице

В США резко увеличилось число заявок на получение пособий по безработице. Об этом сообщает Reuters.

Так за неделю было подано на 23 тыс. заявлений больше, чем неделей ранее. Всего американцы впервые обратились за получением денежного пособия 885 тыс. раз.

Однако при этом агентство отмечает, что финансовые аналитики прогнозировали, что рост числа заявок наоборот покажет отрицательный результат, то есть будет подано до 800 тыс. запросов. Эксперты связывают такие изменения с влиянием пандемии коронавируса на американскую экономику.

Старший экономист компании Wells Fargo Securities Сара Хаус подчеркнула, что такой рост обращений демонстрирует еще один откат в процессе восстановления рынка труда США.

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