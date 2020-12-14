Россияне рассказали, куда поедут на новогодние праздники

Аналитики »Яндекс. Путешествий» выяснили, куда поедут россияне на новогодние праздники. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты. Ru».

Большинство опрошенных (85%) граждан заявили, что собираются провести новогодние праздники дома. Основные причины — недостаток средств (34 %) и привычка проводить каникулы дома (29 %). Многие не стали планировать поездки из-за коронавируса: людей останавливает как риск заражения (13 %), так и ограничительные меры (9 %).

Остальные респонденты планируют отдых внутри страны, однако есть и те, кто собирается за рубеж. Самые популярные иностранные направления — это Турция, Абхазия и ОАЭ. Самое востребованное российское направление — Сочи. На втором и третьем местах Москва и Санкт-Петербург. В пятерку также вошли Ялта и Казань.

Опрос проводился в октябре-декабре 2020 года.

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