Генпрокуратура начала проверку роста цен на продукты

Генеральная прокуратура России сообщила о начале проверки обоснованности роста цен на продукты во всех регионах страны. Об этом сообщает сайт ведомства.

По данным прокуратуры, выявлен необоснованный рост цен на базовые продукты питания. Так, сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%, мука — на 12,9%, а хлеб — на 6,3%.

В Генпрокуратуре заявили, что с учетом этого прокурорам субъектов РФ было поручено совместно с антимонопольными органами «активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости».

Отмечается, что в случае обнаружения нарушений, прокурорам поручили реагировать «решительно и принципиально», а также «жестко пресекать картельные сговоры».

Как сообщалось, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать цены на базовые продукты.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам выразил удивление ростом цен на сахар, хлеб, муку и подсолнечное масло. По его словам, это попытка подогнать внутренние цены под мировые.

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