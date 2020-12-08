СМИ: Pfizer заявила о нехватке вакцины от коронавируса для США

Американская компания Pfizer информировала администрацию президента США Дональда Трампа о том, что не сможет предоставить достаточное количество дополнительных доз вакцины против коронавируса до конца июня или июля 2021 года, так как другие государства скупили большую часть запасов. Об этом информирует газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, это говорит о том, что американское правительство, вероятно, не сможет увеличить поставки вакцины Pfizer так быстро, как было запланировано. В связи с этим возникают сомнения относительно того, смогут ли власти страны придерживаться графика и провести вакцинацию большинства граждан к концу весны или началу лета.

Ранее сообщалось, что американский гигант Pfizer и немецкая компания BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции в Евросоюзе.

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