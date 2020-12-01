Депортируемые из США россияне получили свидетельства на возвращение

Дипломаты России встретились с группой выдворяемых из США россиян и вручили им свидетельства на возвращение в страну. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз посольства.

«В ходе выездной консульской сессии нашим соотечественникам были выданы свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию», — говорится в нем.

Отмечается, что выдаче документов поспособствовало тесное сотрудничестве с Иммиграционно-таможенной службой США. Теперь граждан ждет депортация спецрейсом, который состоится 2 декабря.

При этом в сообщении не говорилось о причинах депортации и количестве подлежащих процедуре граждан.

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