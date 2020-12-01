Лукашенко утвердил сроки ввода в эксплуатацию БелАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил сроки запуска обоих энергоблоков БелАЭС. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.

Согласно документу, первый блок Белорусской атомной электростанции будет введен в эксплуатацию в 2021 году, а второй — в первом полугодии 2022 года.

7 ноября в Белоруссии запустили первую атомную электростанцию. Президент республики Александр Лукашенко назвал запуск БелАЭС «историческим событием» в жизни страны. До этого белорусский лидер заявлял, что стране нужна вторая АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа.

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