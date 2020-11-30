ЦБ: россияне возвращаются к модели потребления весны 2020 года
Аналитики Банка России представили отчет, согласно которому россияне стали возвращаться к «карантинной» модели потребления, которая наблюдалась весной 2020 года.
Соответствующий документ создан на основании динамики оперативных индикаторов в первые три недели ноября 2020 года.
По данным аналитиков, такая ноябрьская тенденция наблюдается на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.
Согласно отчету, россияне увеличили расходы на лекарственные препараты и продукты питания. В частности, растет спрос на товары длительного хранения. При этом траты на непродовольственные товары и услуги были сокращены.
Аналитики предупредили, что потребительский спрос продолжит опускаться в случае введения дополнительных ограничительных мер, в том числе и полного перевода сотрудников на удаленную работу.
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