Борющиеся с коронавирусом студенты получат по 10 тысяч рублей

Больше 60 тысяч студентов, которые помогают бороться с коронавирусом, получат выплаты по 10 тысяч рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом пишет РИА «Новости».

«Вчера на заседании правительства принято решение по поводу выплат студентам высших учебных заведений в объеме 10 тысяч рублей... Получат выплаты в ноябре и декабре по 10 тысяч рублей — 60 296 человек, которые сегодня работают в медицинских организациях не на штатных должностях, а привлечены в рамках практической подготовки», — сказала Голикова.

Она добавила, что студенты средних учебных заведений, которые работают с пациентами с коронавирусом, получат по 7 тысяч рублей.

Голикова добавила, что правительство уже выделило 10 миллиардов рублей на эти цели.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

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