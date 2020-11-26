Власти могут обязать компании платить за ликвидацию экологического вреда

Вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском сообщила, что готовятся изменения в законодательстве, которые заставят бизнес платить за ущерб экологии, сообщает РБК.

По ее словам, ведомства уже завершают разработку соответствующего законопроекта.

Инициативой будет предложено разрешать бизнесменам исключать предприятия из госреестра только в том случае, если Росприроднадзор выдал заключение об отсутствии ущерба экологии, накопленного в результате деятельности таких объектов.

Кроме того, на предпринимателя будет возлагаться финансовая ответственность по ликвидации загрязнений вне зависимости от того, является ли он лицом, причинившим данный вред или нет.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации вреда окружающей среде в Усолье-Сибирском заявил, что намерен держать ситуацию под личным контролем.

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