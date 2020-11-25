«Известия»: число работников на «удаленке» за год увеличилось в 110 раз

Около 6,5% трудоспособного населения в России в настоящее время работают на «удаленке». Число таких работников за год выросло в 110 раз. Об этом «Известиям» сообщили в Минтруде РФ.

В ведомстве указали, что на дистанционный режим работы чаще всего переводят работников финансово-банковского сектора и сферы образования. Там отметили, что сначала пандемии коронавируса удаленная занятость стала более актуальной.

«Еще год назад в стране официально дистанционно работали 30 тысяч человек. Сегодня в таком формате работают порядка 6,5% трудоустроенных граждан — 3,5 млн человек», — заявили в министерстве.

Отмечается, что наибольшая доля работающих в таком формате приходится на Москву и Санкт-Петербург. При этом в регионах наблюдается постепенное увеличение числа «удаленных» работников.

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