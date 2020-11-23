Аналитики предрекли 35 российским банках закрытие в 2021 году

Аналитики «Эксперт РА» предрекли закрытие 35 кредитным организациям в течение года в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий отчет.

Такое количество составляет 9,3% от всех действующих на 1 октября банков России.

Это происходит в связи с выпадением части доходной базы, снижением транзакционной активности клиентов, торможением кредитования в некоторых сегментах и из-за снижения ставок в целом.

За последний год 26% действующих банков были убыточны, 36% организаций в январе — сентябре столкнулись со снижением регулятивного капитала. Кроме того, у 50% банков уменьшились остатки на вкладах населения, у 36% — на счетах бизнеса.

Как отмечается, всего специалисты проанализировали 378 организаций, отчетность которых раскрыта на сайте регулятора.

Банк России в 2018 году отозвал лицензии у 57 кредитных организаций, в 2019 году их лишилось 28 банков. В третьем квартале этого года лицензии отозвали у трех кредитных организаций, еще у шести — по решению акционеров.