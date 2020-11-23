Российский банкам предсказали дефолт из-за пандемии коронавируса

До 35 российским банкам грозит дефолт и лишение лицензии в 2020 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА».

Согласно индексу здоровья сектора финансовых организаций, не менее 12 месяцев потребуется на восстановление прибыли банков.

«Значение индекса на уровне 90,7 процента на 1 октября 2020 года означает, что до 35 кредитных организаций (9,3 процента расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска», — говорится в сообщении.

В сложившейся обстановке не зафиксировано улучшения среднего значения качества по банковскому сектору или хотя бы точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам кредитных организаций, считают эксперты

«Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год», — констатировали эксперты.

Банк России в 2018 году отозвал лицензии у 57 кредитных организаций, в 2019 году их лишилось 28 банков. В третьем квартале этого года лицензии отозвали у трех кредитных организаций, еще у шести — по решению акционеров.

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