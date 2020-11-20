В России могут появиться дополнительные выплаты для многодетных матерей
Карина Казанцева
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Зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике, экс-министр труда Сергей Калашников предложил назначить дополнительные выплаты матерям, родившим трех детей. Об этом пишет URA.RU.
«Можно назначить выплаты для матерей, родивших третьего ребенка», — рассказал Калашников.
По его словам, финансовая поддержка может достигать 15 тысяч рублей в месяц.
Калашников подчеркнул, что выплаты должны прекращаться с выходом женщины на пенсию.
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