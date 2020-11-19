В Госдуме призвали вернуться к выплате пенсий из бюджета

Председатель партии «Справедливая Россия» (СР) Сергей Миронов считает, что в России нужно вернуться к выплатам пенсий из бюджета из-за провала пенсионной реформы. Об этом сообщает сайт партии.

По его словам, косметические правки не спасут систему от банкротства, поскольку она нуждается в масштабной ревизии. Миронов отметил, что идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов «провалилась». Депутат констатировал, что средняя страховая пенсия в стране едва превышает прожиточный минимум, на который прожить невозможно.

Миронов заявил, что в стране выстроена «людоедская система пенсионного страхования», отнимающая у большинства граждан 22% доходов «(у богатых только 10%, но в РАНХиГС предпочитают лишний раз об этом не напоминать)». При этом она «все равно не может обеспечить достойных пенсий», подчеркнул глава СР.

Он указал, что «чудовищная неэффективность» такой системы «сама по себе несет колоссальные политические риски». По мнению политика, все попытки внести корректировки «делают ее только хуже».

В этой связи депутат предлагает вернуться к выплатам пенсии из бюджета. Кроме того, он заявил, что пенсионные выплаты из доходов россиян нужно направлять туда же.

«Во-первых, это снизит риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений, во-вторых, срежет все нецелевые расходы, включая оплату дворцов и раздутого штата ПФР», – сказал Миронов.

Парламентарий добавил, что данные меры дадут пенсионерам «хоть какие-то твердые гарантии».

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