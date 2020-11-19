Мишустин поручил наладить обеспечение лекарствами пациентов с COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости в кратчайшие сроки наладить обеспечение лечащихся от коронавируса на дому людей бесплатными лекарствами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что нужно активно наращивать выпуск препаратов, которые имеют повышенный спрос. Соответствующее распоряжение он дал Министерству промышленности России.

Кроме того, премьер поручил организовать дополнительные выплаты студентам-медикам. Их ежемесячный размер будет варьироваться от семи до десяти тысяч рублей.

Данные заявления Мишустин сделал в ходе заседания кабмина.

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