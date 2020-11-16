Регионом с наиболее доступными автомобилями стал Ямало-Ненецкий АО

За последние пять лет в России выросла доступность автомобилей, наибольшей она оказалась в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом свидетельствует проведенное РИА «Новости» исследование.

Так, в лидирующем регионе приобрести в кредит недорогую новую машину могут около 66,7% семей. Свыше половины семей также могут себе это позволить в Чукотском, Ханты-Мансийском и Ненецком автономном округах, в Магаданской области и Москве.

Как отмечается, такая возможность связана с высокими зарплатами в этих регионах.

В конце списка оказались республики Дагестан, Чечня и Ингушетия. В данных регионах доля семей, которые могут позволить себе покупку и содержание автомобиля стоимостью около 500 тыс. рублей, варьируется от 4,8% до 8,2%.

Рейтинг также продемонстрировал, что в среднем этот показатель по стране составляет 28,3%. Иметь машину ценой до 1,4 млн рублей могут порядка 12% россиян, а до 5,5 млн рублей — 2% граждан.

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