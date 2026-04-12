Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Мадьяр проголосовал на парламентских выборах

Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр принял участие в голосовании на парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мадьяр проголосовал на избирательном участке в Будапеште, открытом в здании одного из столичных детских садов. Многочисленные журналисты венгерских и иностранных изданий прибыли на открывшийся в 06:00 (07:00 мск) участок задолго до самого политика. Мадьяр приехал на участок около 08:30 (09:30 мск), где пробыл всего несколько минут», — говорится в сообщении.

12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы. Основная борьба развернется между оппозиционной партией «Тиса», и партией ФИДЕС — нынешней правящей силой под руководством премьер-министра Виктора Орбана. В Брюсселе и Киеве ставят на Мадьяра из «Тисы», так как предполагается, что при его победе он может разблокировать предоставление Украине кредита от ЕС в размере 90 млрд евро и принять 20-й пакет санкций против России. Ранее Орбан выступил против этих мер после того, как Киев остановил транзит российской нефти через Венгрию.

Ранее президент Сербии Вучич поддержал Орбана перед выборами.