Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Мадьяр проголосовал на парламентских выборах

Bernadett Szabo/Reuters

Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр принял участие в голосовании на парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мадьяр проголосовал на избирательном участке в Будапеште, открытом в здании одного из столичных детских садов. Многочисленные журналисты венгерских и иностранных изданий прибыли на открывшийся в 06:00 (07:00 мск) участок задолго до самого политика. Мадьяр приехал на участок около 08:30 (09:30 мск), где пробыл всего несколько минут», — говорится в сообщении.

12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы. Основная борьба развернется между оппозиционной партией «Тиса», и партией ФИДЕС — нынешней правящей силой под руководством премьер-министра Виктора Орбана. В Брюсселе и Киеве ставят на Мадьяра из «Тисы», так как предполагается, что при его победе он может разблокировать предоставление Украине кредита от ЕС в размере 90 млрд евро и принять 20-й пакет санкций против России. Ранее Орбан выступил против этих мер после того, как Киев остановил транзит российской нефти через Венгрию.

Ранее президент Сербии Вучич поддержал Орбана перед выборами.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
