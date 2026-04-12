МЧС подсчитало подтопленные жилые дома в Дагестане

МЧС: в Дагестане остаются подтопленными 516 жилых домов
Число подтопленных в результате наводнения жилых домов в Дагестане сократилось почти на 250: сейчас их насчитывается 516, а раньше было 762. Такие данные привело республиканское управление МЧС в своем канале в МАХ.

В сообщении ведомства уточняется, что на сегодняшний день подтопления сохраняются в семи населенных пунктах — на 556 приусадебных участках и 45 отрезках автомобильных дорог. В предыдущем отчете говорилось о 812 подтопленных приусадебных участках.

В сегодняшней утренней сводке дагестанского МЧС сообщается: «Паводковая обстановка в соответствии с сезонными изменениями. Уровень воды в реках республики ниже показателей опасных отметок».

Экстренные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, а на территории 10 муниципальных образований, включая города Махачкала, Хасавюрт, Буйнакск и Каспийск, сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

Подтопления в Дагестане возникли после наводнения, которое произошло из-за проливных дождей, выпавших в республике в конце марта — начале апреля. Президент России Владимир Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий этого стихийного бедствия.

