ВСУ атаковали Курскую область в период действия пасхального перемирия

Хинштейн: ВСУ за сутки атаковали Курскую область 15 беспилотниками
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область 15 БПЛА за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале Max.

По данным чиновника, противник атаковал Курскую область в период с 9:00 мск 11 апреля до 7:00 мск 12 апреля. За этот период времени удалось сбить девять вражеских дронов различного типа из 15, уточнил Хинштейн.

По словам губернатора, в результате атак ВСУ в городе Льгове Льговского района ранения получили три человека, в том числе ребенок. Пострадавших госпитализировали.

С 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля действует объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. При этом российским военным предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия».

Украинская сторона согласилась соблюдать режим прекращения огня на время пасхальных праздников. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, перемирие на Пасху могло бы стать началом реального движения к миру. Он также предложил России продлить перемирие после Пасхи.

Ранее в России усомнились в продлении перемирия с Украиной после Пасхи.

 
Теперь вы знаете
Путин поздравил с Пасхой, переговоры США с Ирана провалились, а показания за воду теперь надо передавать иначе. Что нового к утру 12 апреля
