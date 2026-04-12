Орбан сделал заявление о своей победе на выборах

Премьер-министр Венгрии Орбан о выборах: я здесь, чтобы победить

Премьер-министр Венгрии, лидер правящей партии «Фидес» Виктор Орбан высказался о своей победе на парламентских выборах. Его цитирует агентство Reuters.

Политик пообщался с журналистами после того, как проголосовал на одном из избирательных участков. Об итогах выборов он сказал кратко, но с уверенностью.

«Я здесь, чтобы победить», — подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что Европа приближается к серьезному кризису, поэтому Венгрии необходимо сильное национальное единство, чтобы противостоять ему.

До этого Орбан заявил об иностранном вмешательстве в венгерские выборы «беспрецедентного масштаба». По его словам, глава МИД Венгрии Петер Сийярто даже не может «позвонить бабушке» без прослушки со стороны иностранных спецслужб.

12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы. Главным конкурентом Орбана является Петер Мадьяр, который возглавляет оппозиционную партию «Тиса» и известен своими антироссийскими заявлениями. Мадьяр часто называл Россию «агрессором» и выступал за пересмотр отношений, которые Орбан выстроил с Москвой.

