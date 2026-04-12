Орбан сделал заявление о своей победе на выборах

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Премьер-министр Венгрии Орбан о выборах: я здесь, чтобы победить
Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии, лидер правящей партии «Фидес» Виктор Орбан высказался о своей победе на парламентских выборах. Его цитирует агентство Reuters.

Политик пообщался с журналистами после того, как проголосовал на одном из избирательных участков. Об итогах выборов он сказал кратко, но с уверенностью.

«Я здесь, чтобы победить», — подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что Европа приближается к серьезному кризису, поэтому Венгрии необходимо сильное национальное единство, чтобы противостоять ему.

До этого Орбан заявил об иностранном вмешательстве в венгерские выборы «беспрецедентного масштаба». По его словам, глава МИД Венгрии Петер Сийярто даже не может «позвонить бабушке» без прослушки со стороны иностранных спецслужб.

12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы. Главным конкурентом Орбана является Петер Мадьяр, который возглавляет оппозиционную партию «Тиса» и известен своими антироссийскими заявлениями. Мадьяр часто называл Россию «агрессором» и выступал за пересмотр отношений, которые Орбан выстроил с Москвой.

Ранее Орбан отреагировал на утверждения о якобы попытках РФ повлиять на выборы в Венгрии.

 
Теперь вы знаете
Путин поздравил с Пасхой, переговоры США с Ирана провалились, а показания за воду теперь надо передавать иначе. Что нового к утру 12 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!