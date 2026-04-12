Россиянина избили на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Азамат Мурзаканов потерпел поражение от бразильца Пауло Косты на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 327) в полутяжелом весе.

В со-главном бою турнира, прошедшего в Майами, 37-летний атлет проиграл после нокаутирующего удара в третьем раунде. Для Мурзаканова это поражение стало первым в профессиональной карьере в смешанных единоборствах, до этого россиянин выиграл все 16 поединков, в которых принимал участие.

В предыдущем бою, прошедшем в октябре 2025 года, Мурзаканов нокаутировал 34-летнего представителя Австрии Александра Ракича.

В декабре 2024 года Мурзаканов был дисквалифицирован антидопинговым агентством по спортивным единоборствам (CSAD) на 180 дней за нарушение антидопинговых правил. Проба бойца тогда дала положительный результат на низкоуровневое присутствие метаболита.

