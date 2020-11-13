В России вырастут цены на водку, коньяк и игристые вина

В России с нового года увеличатся минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, и игристые вина. Соответствующие приказы Минфина РФ размещены на официальном портале правовой информации.

Минимальная розничная цена на водку вырастет на 5,7% — до 243 руб. за 0,5 литра, коньяк поднимется в цене на 3% — до 466 руб. за полулитровую бутылку. Самое дешевое игристое вино станет дороже также на 3% — 169 руб. за бутылку объемом 0,75 литра.

Приказы вступают в силу с 1 января 2021 года, их действие сохранится до 31 декабря 2026 года включительно.

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