Курс биткоина превысил $16 тысяч впервые с января 2018 года
Бернст Ю.
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Стоимость биткоина выросла примерно на 4% впервые с января 2018 года, превысив отметку в $16 тыс., свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 12.56 мск биткоин дорожает на 3,45% — до $15 923. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 4,21% — до $16 076.
Таким образом, цена криптовалюты впервые с 8 января 2018 года превысила психологический уровень в $16 тыс.
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