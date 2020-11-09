Рынок ответил ростом на информацию об эффективности вакцины от COVID-19 от Pfizer

Мировые акции и цены на нефть резко выросли после сообщений об эффективности вакцины от COVID-19, разрабатываемой Pfizer и BioNTech.

Ранее сообщалось, что вакцина от COVID-19, разрабатываемая Pfizer и BioNTech, показала 90-процентную эффективность в предотвращении заражения людей коронавирусом.

По состоянию на 16.15 мск, индекс МосБиржи прибавляет 2,3%, индекс РТС растет на 4,3%.

Одновременно рубль укрепился к доллару и евро: курс USD/RUB опустился к 75,95.

Фьючерсы на S&P 500 сейчас повышаются на 4,1%. Фьючерсы на Dow Jones ( INDU ) взлетели на 1500 пунктов (5,1%).

Котировки нефти марки Brent при этом выросли на 8%, превысив отметку в $42,5.

Как сообщалось, вакцина, созданная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с фармацевтическими Pfizer и Fosun Pharma, использует в разработке вирусную РНК. Первые результаты исследований говорят о ее безопасности и способности в больших количествах генерировать антитела к коронавирусной инфекции.

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