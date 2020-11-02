Россиянам могут начать возмещать средства за платные тесты на COVID-19

Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей направили в Совет безопасности и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой письмо с предложением возмещать россиянам стоимость платных тестов на COVID-19. Об этом сообщают «Известия».

Речь идет о процедурах, которые для выявления коронавируса проводят частные медицинские учреждения.

На такую идею организации натолкнули частые жалобы россиян на вынужденные дополнительные расходы. Граждане отмечают, что вынуждены делать тесты на COVID-19 платно, поскольку в государственных больницах приходится ждать очереди по несколько недель.

Авторы инициативы отмечают, что возмещать расходы будут уже заболевшим коронавирусом россиянам и членам их семей. Согласно идее, средства на данную меру в размере порядка 10 млрд руб. предоставит Фонд обязательного медицинского страхования.

По последним данным, всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 46,5 млн заболевших. В России зарегистрировано более 1,6 млн человек с COVID-19.