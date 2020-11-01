В Германии подсчитали убытки от второго локдауна

Повторное введение жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом нового типа обойдется Германии в €19,3 млрд, сообщает Welt со ссылкой на расчеты Немецкого института экономических исследований.

Так, ресторанный и гостиничный бизнес потеряет €5,8 млрд, торговля – €1,3 млрд, считают эксперты. Немецкую промышленность ожидают убытки в €5,2 млрд, а сектор спорта, культуры и развлечений – в €2,1 млрд.

По прогнозам ученых, в четвертом квартале текущего года численность работающих граждан снизится почти на 100 тысяч человек, в то время как во время первого локдауна снижение составило 630 тысяч.

При этом эксперты ожидают, что ВВП страны вновь вырастет в 2021 году, если распространение инфекции удастся остановить в ближайшее время, заявил президент института Марсель Фратцшер.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель объявила о введении карантина в связи с опасностью распространения COVID-19. Новые меры вступят в силу со 2 ноября. Так, пребывание вне дома будет разрешено только при участии членов собственного и еще одного домохозяйства, максимально — десять человек. Кроме того, с этого времени будут закрыты театры, кино, фитнес-центры, салоны красоты, отели и заведения общепита.

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