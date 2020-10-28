Инфляция в России сохраняется четвертую неделю подряд на уровне 0,1%
Ник Пригоров
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С 20 по 26 октября инфляция в России составила 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
Такой уровень сохраняется в стране уже четвертую неделю подряд. Стоит отметить, что с начала года потребительские цены выросли на 3,3%, с начала октября — на 0,4%.
Больше всего за неделю подорожал сахар-песок: его стоимость увеличилась на 3,8%. Кроме того, за этот период увеличились цены на масло подсолнечное – на 2,2%, куриные яйца — на 1,9% и крупу гречневую — на 0,6%.
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