Финансирование образовательных учреждений Москвы за 10 лет выросло в 2,5 раза

В Москве за 10 лет нормативные затраты на финансирование государственных образовательных организаций увеличились в 2 - 2,5 раза и составили от 135 до 175 тысяч рублей на одного учащегося в год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2011 году правительством Москвы был изменен механизм финансового обеспечения государственных образовательных организаций и внедрены единые нормативные затраты, которые зависят от возраста детей и от образовательной ступени. Переход на единые стандарты позволил увеличить оплату труда педагогов и повысить качество образовательного процесса», - подчеркнул заместитель мэра.

Ранее финансирование подавляющего большинства московских школ, не обладающих статусом «лицей», «гимназия», «центр образования», «школа здоровья», составляло 63,1 тысячи рублей на одного обучающегося в год. В 2011 году правительство Москвы перевело финансирование на единые нормативные затраты, которые регулярно повышаются.

«В норматив включены практически все расходы, которые обеспечивают работу образовательной организации. Из выделяемых бюджетом средств школа самостоятельно оплачивает все необходимые расходы: коммунальные услуги, охрану, клининг, зарплату педагогов и мероприятия по повышению квалификации, закупку мебели и учебников и многое другое. Такая финансовая самостоятельность дает школам больше оперативности и гибкости в расходовании средств и повышает результативность работы образовательных организаций», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.