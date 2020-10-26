В России выросло число регионов с повышенным уровнем безработицы

За год в России число регионов, в которых уровень безработицы достиг или превысил 10% выросло с шести до 13. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные Росстата.

В число регионов с наиболее высоким уровнем безработицы за лето вошли Ингушетия — 30,7% (+4,5 п.п.), Тыва — 22,3% (+11,6 п.п.), Чечня — 21,7% (+8,3 п.п.), Северная Осетия — 16,3% (+3,7 п.п), Дагестан — 16,1% (+4,4 п.п.).

Наименьший уровень безработицы оказался в Ямало-Ненецком автономном округе — 2,5% (+0,4 п.п.), Москве — 2,7% (+1,4 п.п.), Ханты-Мансийском автономном округе — 3,2% (+4,0 п.п.), Санкт-Петербурге — 3,6% (+2,2 п.п.) и Камчатском крае — 3,6% (+0,0 п.п.).

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