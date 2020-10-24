Средний размер ипотеки в России достиг рекордных показателей

В бюро кредитных историй «Эквифакс» рассказали, что средний размер ипотечного кредита в сентябре 2020 года достиг рекордного показателя в 2,9 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперты отметили, что данная сумма на 11,6% больше прошлогоднего показателя.

В бюро добавили, что такой показатель объясняется ростом спроса на недвижимость, а также непосредственно ростом цен на сами новостройки.

Гендиректор бюро Олег Лагуткин подчеркнул, что при этом в Москве средний размер ипотечного кредита составляет 4,82 млн рублей.

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