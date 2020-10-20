США включили новые компании в санкционный список по «Северному потоку — 2»
Вашингтон расширил санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в пояснениях, опубликованных на сайте Госдепартамента.
Теперь ограничения распространяются на компании, которые предоставляют услуги судам-трубоукладчикам газопровода.
Согласно документу, речь идет о предоставлении услуг, мощностей, а также финансирования для модернизации или установки оборудования на этих судах.
США дают таким компаниям 30 дней начиная с 20 октября, чтобы прекратить подобную деятельность.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании коалиции, призванной помешать завершению строительства российского газопровода «Северный поток — 2».
Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.