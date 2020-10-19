Минфин предложил ввести налог для физкультурников

Минфин предложил ввести вычет по НДФЛ для граждан, занимающихся спортом и физкультурой, передает «Интерфакс».

Поправки уже рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности. После доработки законопроект будет представлен в Госдуме.

«Оздоровительный» налог планируется предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. руб. за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета — 15,6 тыс. руб.

Перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Минспорт.

Сейчас социальные налоговые вычеты предоставляют тем, кто тратит деньги на лечение, оплачивает учебу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, а также тем, то занимается благотворительностью.

Вычет позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ.

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