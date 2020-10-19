Россияне стали чаще отказываться от кредитов из-за пандемии

Россияне в 2020 году стали чаще отказываться от одобренных банком кредитных заявок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на расчеты бюро кредитных историй «Эквифакс».

Бюро оценило take rate — долю выданных кредитов по отношению к числу одобренных банками заявок.

В результате стало ясно, что с января по август 2020 года средний take rate составил 31,9%. Таким образом, меньше трети россиян соглашались на финальные условия банка.

В этот же период 2019 года take rate составлял 45%. То есть падение за год составило 13,1 п. п.

Исторически минимальное значение take rate в России было зафиксировано в мае 2020 года на фоне наиболее жестких ограничений из-за COVID-19. Тогда одобренные кредиты забирали только 29,4% россиян.

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