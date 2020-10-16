Рубль снизился к доллару и евро
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Курс доллара умеренно снижается к доллару и евро, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» (на 10.04 мск) вырос на 9 копеек – до 78,16 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 91,5 рубля.
Одновременно декабрьский фьючерс на нефть Brent опустился в цене на 1,02% — до $42,72 за баррель.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Официальный курс евро составил 90,71 рубля
— Рубль снижается к доллару и евро