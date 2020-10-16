Рубль снизился к доллару и евро

Курс доллара умеренно снижается к доллару и евро, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» (на 10.04 мск) вырос на 9 копеек – до 78,16 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 91,5 рубля.

Одновременно декабрьский фьючерс на нефть Brent опустился в цене на 1,02% — до $42,72 за баррель.

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