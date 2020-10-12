Евразийский фонд одобрил кредит Белоруссии на $500 млн

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) утвердил предоставление кредита Белоруссии на $500 млн сроком на десять лет. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина России.

Как уточняется, эта сумма будет выделена из $1,5 млрд, которые Москва даст Минску в кредит. О займе на сумму $1,5 млрд президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в сентябре.

В Минфине заявили, что дополнительные средства нужны Белоруссии для финансирования прогнозируемого дефицита консолидированного бюджета. Последнее, в том числе, позволит предотвратить снижение валовых международных резервов ниже целевого уровня Национального банка республики.

«Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора», — приводит слова министра финансов России Антона Силуанова пресс-служба ведомства.

Отмечается, что помимо средств ЕФСР, Россия выдаст Белоруссии заем на $1 млрд. Республика получит его двумя траншами: первые $500 млн — в текущем году, вторые $500 млн — в 2021 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минск потратит две трети российского кредита на рефинансирование

— Силуанов объяснил, зачем Россия предоставила Белоруссии кредит

— В Белоруссии назвали срок получения первого транша в рамках кредита от России