В Минтруде РФ назвали долю бедных россиян

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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал долю граждан России, который можно отнести к категории бедных, передает ТАСС.

По словам Котякова, на сегодняшний день в РФ около 13,5% бедного населения.

«Это почти 20 млн человек», — уточнил он.

Ранее президент России Владимир Путин призвал помочь россиянам с низкими доходами в улучшении их жизни.

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