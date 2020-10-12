В Минтруде РФ назвали долю бедных россиян

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал долю граждан России, который можно отнести к категории бедных, передает ТАСС.

По словам Котякова, на сегодняшний день в РФ около 13,5% бедного населения.

«Это почти 20 млн человек», — уточнил он.

Ранее президент России Владимир Путин призвал помочь россиянам с низкими доходами в улучшении их жизни.

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