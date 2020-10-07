Минфин России рекордно нарастил госдолг

Министерство финансов России 7 октября разместило облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на двух аукционах, следует из материалов ведомства.

На первом из них Минфин выставил ОФЗ выпуска 29013 с погашением 18 сентября 2030 года на сумму 315,730 млрд рублей. Спрос на аукционе достиг 316,331 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 95,4133% от номинала.

На втором аукционе ведомство разместило облигации выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года на сумму 30 млрд рублей, спрос достиг достиг 51,691 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 97,0123%.

Как пишет «Интерфакс», это рекордное наращивание госдолга России.

Прежний рекорд размещения ОФЗ был установлен в сентябре 2020 года, когда на двух аукционах удалось привлечь 215,388 млрд рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Не удержали инфляцию: ЦБ может остановить снижение ставки

— Налоговая перезагрузка: развитие страны, исполнение нацпроектов и восстановление справедливости

— Росстат предварительно оценил спад ВВП России в I полугодии