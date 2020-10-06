Сувенирный магазин Белого дома начал продажу монеты в честь победы Трампа над COVID-19
Сувенирный магазин Белого дома начал продажу памятной монеты, посвященной победе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа над коронавирусом, передает РИА «Новости».
«Когда мы впервые услышали печальную новость о положительном результате теста президента Трампа на COVID, мы верили и молились, но при этом знали, что наш президент найдет способ нокаутировать COVID в первых раундах этой битвы», — заявил создатель монеты Энтони Джаннини.
Он отметил, что данная монета станет последней за первый президентский срок Трампа.
Цена монеты составляет $100. 20% выручки от ее продажи будут направлены двум медицинским учреждениям.
Трамп 5 октября выписался из госпиталя, где находился на лечении три дня с диагнозом коронавирус.
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