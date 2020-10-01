В Женеве введут МРОТ в размере 340 тыс. рублей

Швейцарский город Женева увеличит минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до ₣23 в час. Об этом сообщает CNBC.

При 41-часовой неделе зарплата составит ₣3,8 тыс. или $4,1 тыс. В пересчете на рубли МРОТ составит 343 тыс. рублей.

По данным CNBC, новая минимальная зарплата станет самой большой в мире.

Ожидается, что изменения вступят в силу уже в октябре.

В 2011 и 2014 годах избиратели отклоняли идею о повышении МРОТ.

Как отмечает CNBC, в этом году на решение повлияла пандемия коронавируса, которая показала значительный разрыв между бедными и богатыми в городе.

В России МРОТ составляет 12 130 рублей в месяц, что немного выше прожиточного минимума — 11 468 рублей.

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