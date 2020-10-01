Евро подорожал более чем на 11 рублей за прошедший квартал

Российская валюта потеряла по отношению к евро за прошедший квартал 11,05 рубля, к доллару — 6,3 рубля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов на Московской бирже.

Так, курс доллара с расчетом на 1 октября 2020 года составил 77,63 рубля. Евро вырос до 91,05 рубля.

Как отмечает агентство, самыми провальными для российской валюты стали июль и сентябрь. В августе рубль показывал символический рост.

Отмечается, что курс евро на мировых рынках, напротив, демонстрировал сильный рост в течение всех трех месяцев.

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