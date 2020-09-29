Белоруссия введет против стран Балтии симметричные санкции

МИД Белоруссии заявил, что страна вводит симметричные ограничительные меры против стран Балтии. Об этом сообщает «БелТА».

Такое решение было принято в ответ на расширение балтийских санкционных списков, которые ранее были введены в отношении Минска.

«Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги», — заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Он уточнил, что в отношении Эстонии, Латвии и Литвы были составлены списки, в которые вошли по 100 чиновников из каждой страны.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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