Треть российских компаний сократили работникам зарплаты из-за пандемии

Треть компаний в России сократили зарплату сотрудникам из-за пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Так, 35% предприятий снизили оплату труда работникам, около четверти сократили штат. При этом 7% компаний не предпринимали никаких мер для снижения затрат. Для обеспечения функционирования бизнеса компании сокращали, в первую очередь, рекламные бюджеты и переходили на удаленный режим работы.

Отмечается, что более 50% компаний малого и среднего бизнеса уже перешли в «докарантинный» режим работы, 29% заявили, что их бизнес уже восстановился или вообще ничего не потерял в период карантина, 44% считают, что на восстановление бизнеса у них уйдет не менее года, а 7% полностью закрыли предприятие.

В опросе приняли участие больше 200 индивидуальных предпринимателей, руководителей и владельцев компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд рублей в год.

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