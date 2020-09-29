Forbes назвал богатейшего россиянина
Бернст Ю.
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Первое место в российском списке Forbes занял основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, сообщается на сайте журнала.
Его состояние оценивается в $22,6 млрд.
Отмечается, что росту благосостояния миллиардера способствует конъюнктура рынка.
Ранее на первом месте находился основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин с $22,3 млрд.
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