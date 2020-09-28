Собянин предложил продлить ряд принятых из-за пандемии льгот на 2021 год

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил продлить ряд финансовых и налоговых льгот, принятых из-за пандемии коронавируса, на 2021 год, сообщает РИА «Новости».

«Надо сказать, что те решения, которые мы приняли как временные на 2020 год, в области финансов, бюджетного кодекса, налогового кодекса, на наш взгляд, необходимо продлить как минимум еще на год, на 2021 год», — сказал Собянин.

По его словам, проекты таких законов будет разработаны правительством, а позже внесены в Думу.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших коронавирусом, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента РФ Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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