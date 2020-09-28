Тихановская выступила против введения отраслевых санкций в Белоруссии
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что поддерживает не отраслевые, а персональные санкции против сторонников нынешнего главы государства Александра Лукашенко.
По мнению политика, отраслевые экономические санкции могут навредить «частным компаниям и невиновным людям».
«Поэтому я выступаю за точечные индивидуальные санкции против конкретных личностей и предприятий, которые поддерживают или финансируют режим Лукашенко», — приводит ее слова Telegram-канал «Пул Первой».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Боррель назвал личной целью введение санкций против Белоруссии
— Источник сообщил, когда Запад объявит о санкциях против Белоруссии
— Латвия ввела санкции против 101 должностного лица Белоруссии