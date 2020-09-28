Тихановская выступила против введения отраслевых санкций в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что поддерживает не отраслевые, а персональные санкции против сторонников нынешнего главы государства Александра Лукашенко.

По мнению политика, отраслевые экономические санкции могут навредить «частным компаниям и невиновным людям».

«Поэтому я выступаю за точечные индивидуальные санкции против конкретных личностей и предприятий, которые поддерживают или финансируют режим Лукашенко», — приводит ее слова Telegram-канал «Пул Первой».

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