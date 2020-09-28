Черногория рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией

Черногория рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения с Россией и надеется, что российская сторона в ближайшее время рассмотрит этот вопрос. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла республики в Москве Милорада Шчепановича.

По его словам, в начале августа по решению национального координационного органа Черногории Россия была включена в зеленый список (страны со стабильной эпидемиологической ситуацией). То есть въезд российских граждан в черногорскую республику возможен без дополнительных условий, в том числе без ПЦР-теста.

«Компетентные ведомства и национальная авиакомпания Черногории выразили заинтересованность в возобновлении прямого авиасообщения с Россией», — говорится в сообщении.

Страна надеется на то, что российская сторона в ближайшее время рассмотрит вопрос о возможном возобновлении авиасообщения.

При этом Шчепанович добавил, что о дате открытия прямых рейсов с Россией пока нет информации.

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